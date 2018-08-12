Жандармы не дали водрузить флаг Латвии на вершину Монблана

На вершине горы Монблан латвийские альпинисты хотели установить 10-метровый флагшток и водрузить флаг Латвии.

Однако на их перехват были направлены жандармы по требованию мэра города Сен-Жерве Жан-Марка Пейекса. Пейекс, в ведении муниципалитета которого находится французская сторона высочайшей горы Альп, назвал в Twitter действия спортсменов безответственными. Свой твит он сопроводил фотографией конфискованного флагштока.

#montblanc #saintgervais une entreprise d’inconscients de + Des représentants de la Lettonie voulaient monter un mât de 10 m au sommet du Mont-Blanc pour dresser leur drapeau . Face au risque de leur expédition j’ai demandé au PGHM d’intervenir et de saisir leur matériel pic.twitter.com/3xQxa8pqOW — Jean-Marc PEILLEX (@PEILLEX) 11 августа 2018 г.

Пейекс уже много лет борется неподготовленными любителями и авантюристами, стремящимися покорить Монблан.