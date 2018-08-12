Украина приостановила пропуск через КПП "Каланчак"

Украинский пункт пропуска "Каланчак", расположенный на границе с Крымом, приостановил работу — на нем не пропускают ни людей, ни машины. В результате на выезде из России у пункта пропуска "Армянск" скопились более 50 автомобилей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Крыму, пересечение российско-украинской границы через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Армянск" невозможно с 11 часов по Москве 12 августа. Там добавили, что это случилось по не зависящим от ведомства причинам.

По словам граждан Украины, которые едут в Крым, на посту въезда-выезда "Каланчак" нет электричества, из-за этого пост не работает. Другие говорят, что это "акция, направленная на отказ граждан Украины ехать в Крым".

В пресс-службе погрануправления ФСБ действия украинской стороны назвали "провокационными" и сообщили, что, людям, томящимся в очереди, предлагают воспользоваться другими пограничными пунктами пропуска. Когда "Каланчак" возобновит работу, пока неизвестно.

В начале этой недели контрольно-пропускные пункты "Каланчак" и "Чаплинка" также приостанавливали работу. Тогда украинская сторона заявила, что ограничения были введены по инициативе России. Однако подтверждения этой информации не было.