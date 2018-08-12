Роналдо госпитализирован с воспалением легких

Двукратный чемпион мира Роналдо госпитализирован на испанском острове Ибица. 41-летнему бразильцу поставлен диагноз пневмония.

Роналдо отдыхал на Ибице и почувствовал себя плохо. Бывший футболист был госпитализирован с высокой температурой. В частной клинике ему был поставлен диагноз пневмония. В настоящее время Роналдо проходит лечение в стационаре.

Роналдо становился чемпионом мира в 1994 и 2002 годах. Бразильский футболист известен по выступлениям за "Крузейро", ПСВ "Эйндховен", "Барселону", "Интер" и "Реал".