Домушник ограбил мать Ольги Бузовой на шесть миллионов

Неизвестный преступник проник через окно в квартиру матери телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге и похитил валюту и драгоценности. Общий ущерб превышает шесть миллионов рублей. Сведения об ограблении квартиры попали в полицейские сводки в воскресенье.

По мнению следователей, вор проник в квартиру заместителя главного врача стоматологической поликлиники № 17 Петроградского района Санкт-Петербурга Ирины Бузовой в ночь с пятницы на субботу, когда дома никого не было.

Несмотря на то, что квартира находится на пятом этаже, преступнику удалось подняться по строительным лесам, установленным вокруг дома, продавить москитную сетку в открытом окне и проникнуть в квартиру на набережной реки Карповки.

В заявлении, которое Ирина Бузова написала в отделении полиции, перечисляется похищенное: девять тысяч евро, 10 тысяч долларов, ювелирные изделия и наручные часы. Ценности хранились на виду, в столе, в шкатулках и коробках, и вору не составило труда их найти. Общий ущерб оценивается в более чем шесть миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России ("Кража"). Идет розыск преступника.

По словам Ирины Бузовой, больше всего она сожалеет об украденных подарках дочери. Ольга Бузова, узнав об инциденте, уже пообещала восполнить утраченное и подарить маме новые часы и украшения.

По оценкам журнала Forbes, доход Ольги Бузовой за прошлый год составил 257 миллионов рублей. Основной доход приносит участие в телепроекте "Дом-2" (зарплата порядка 600 тысяч рублей в месяц), концертная деятельность (каждый концерт порядка 1,5 миллиона рублей) и реклама в социальных сетях (каждый пост оценивается в 300 тысяч рублей). Также певица и телеведущая владеет двумя ресторанами, хлебозаводом, выпускает бижутерию, линию одежды, и даже криптовалюту Buzcoin. В рейтинге Forbes наиболее популярных и успешных звезд российского шоу-бизнеса и спорта Бузова занимает 14-ю строчку.