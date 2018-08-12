Тема:
Ситуация в Донбассе 7 минут назад
12 августа 201816:42
Украинские силовики сообщили о задержании россиянина за съемку их позиций
Украинские силовики задержали в Донбассе россиянина. Он снимал позиции ВСУ на свой мобильный телефон.
Задержанный объяснил, что он турист. Однако военнослужащие заинтересовались тем фактом, что жителя Сургута из всего многообразия памятников на Украине заинтересовали именно позиции ВСУ.
Сейчас съемку изучают эксперты, сообщил пресс-центр Объединенных сил Украины в Facebook.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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