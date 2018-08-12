Пловец Владимир Беляев стал серебряным призером чемпионата Европы

В Глазго продолжается чемпионат Европы по летним видам спорта. Разыграны медали в плавании на 25 километров на открытой волей у мужчин.

Российский пловец Владимир Беляев занял второе место с результатом 4 часа 58 минут 53,5 секунды. Владимир лишь секунду уступил победителю – венгру Кристофу Рашовски. Третьим финишную черту пересек итальянец Маттео Фурлан.

Помимо Беляева в соревнованиях участвовали еще два российских пловца. Евгений Дратцев занял шестое место, а Михаил Евсиков – седьмое.