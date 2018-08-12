В Подмосковье ожидается гроза

В Московской области в ближайший час местами ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз дало Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды МЧС РФ. Предупреждение действует до 22:00 часов 12 августа, передает ТАСС.