Огонь под Ялтой распространяется быстро, но не угрожает населенным пунктам

Площадь природного пожара в Крыму составляет уже около 20 гектаров, сообщили в региональном МЧС. Горят лес и трава в горах недалеко от Ялты — между двумя заповедниками. Тушат огонь с земли и с воздуха. На помощь вылетел еще самолет из Москвы. Но огонь распространяется очень быстро.

Со смотровой площадки в Ялте открывается непривычный вид: столб дыма, словно из жерла вулкана, обволакивает склоны Крымских гор.

Ялта в дыму — горит лес в ущелье Уч-Кош. Здесь работают все свободные силы крымских пожарных, но они пока не смогли остановить огонь даже при поддержке авиации, хотя без остановки работают уже почти сутки.

"На территории Крымского природного заповедника в районе ущелья Уч-Кош работает свыше 200 человек. Как личный состав МЧС, так и сотрудники лесного хозяйства и заповедника. С каждым часом на место пожара прибывают новые дополнительные силы. Основная операция начнется только к рассвету", — рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Крым Владимир Иванов.

Из-за непроходимой лесной зон и горной местности подобраться к эпицентру на пожарных машинах невозможно. Площадь пожара увеличивается. Ночью с субботы на воскресенье было охвачено огнем два гектара, сейчас уже больше 20. Из Москвы на помощь вылетел пожарный самолет ИЛ-76, привлечены силы Черноморского флота. Помогают пожарным и жители Ялты.

Сейчас дороги на подъездах к ущелью перекрыты, доступ к опасной зоне ограничен. Прямой угрозы населенным пунктам нет, но огонь распространяется так быстро, что до сих пор не понятно, когда удастся обуздать пожар.

В Крыму не первый день стоит жара — не менее +30 каждый день. В МЧС предупреждали о повышенной пожароопасности. Накануне вечером ущелье Уч-Кош загорелось с нескольких сторон. Специалисты еще не готовы назвать точную причину пожара: природный источник или человеческий фактор. Сейчас важнее другое — спасти лес, остановить огонь и не допустить его к жилым районам. На ликвидацию огня брошены все сотрудники местного МЧС и привлечены дополнительные силы.