Тайфун "Яги" вынудил эвакуироваться жителей девяти китайских городов

К восточному побережью Китая приближается тайфун "Яги". Он движется на запад страны со скоростью 30 метров в секунду и сейчас находится на пике развития. По словам синоптиков, тайфун будет ослабевать, как только достигнет суши. Объявлен оранжевый уровень опасности в прибрежных районах из-за очень высоких волн, передает телеканал "Россия 24".

Typhoon Jongdari has made landfall in China's Shanghai after it disrupted transportation and knocked out power to thousands of homes in Japan, leaving at least 16 people injured pic.twitter.com/jckleoc8lv