Тайфун "Яги" вынудил эвакуироваться жителей девяти китайских городов

К восточному побережью Китая приближается тайфун "Яги". Он движется на запад страны со скоростью 30 метров в секунду и сейчас находится на пике развития. По словам синоптиков, тайфун будет ослабевать, как только достигнет суши. Объявлен оранжевый уровень опасности в прибрежных районах из-за очень высоких волн, передает телеканал "Россия 24".

Typhoon Jongdari has made landfall in China's Shanghai after it disrupted transportation and knocked out power to thousands of homes in Japan, leaving at least 16 people injured pic.twitter.com/jckleoc8lv — TRT World Now (@TRTWorldNow) 4 августа 2018 г.

В связи с возникшей опасностью из 9 городов были эвакуированы более 135 тысяч человек. Спасательные корабли приведены в полную готовность на случай необходимости проведения поисково-спасательных операций. Уже сейчас по всему восточному побережью КНР идут сильные дожди с грозами. Выходят из берегов реки, нарушено транспортное сообщение, размыты дороги.

Чтобы избежать наводнений в местных водохранилищах снижают уровень воды. Отменены более двухсот рейсов международных аэропортов. По прогнозам синоптиков, погода начнет нормализоваться лишь к вечеру понедельника по мере продвижения тайфуна на северо-запад вглубь материка.