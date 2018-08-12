Вандалы решили пожарить шашлыки на "Медном всаднике" в Питере

В Санкт-Петербурге набирает обороты скандальная история: неизвестные взобрались на памятник Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади и прямо на нем решили установить мангал. Даже угли распаковали.

Внизу любителей шашлыков ожидала и подбадривала компания друзей. Прохожие призывали молодых людей прекратить бесчинство и слезть с легендарного памятника, но просьбы услышаны не были, передает "Россия 24".

Инцидент произошел в ночь на 5 августа, но о нем стало известно только после того, как жительница Петербурга опубликовала сообщение на своей странице в соцсети, приложив фотографии. Музей городской скульптуры призвал неравнодушных опознать и найти нарушителей, разместив в Интернете телефоны горячей линии.