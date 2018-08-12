"Милан" и "Рома" хотят купить лидера "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес попал в сефру интересов двух клубов итальянской Серии А. На 26-летнего голландца претендуют "Милан" и "Рома".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую прессу, "Милан" готов заплатить за Промеса 25 миллионов евро. Столько же готова предложить и "Рома". "Спартак" пока не отреагировал на предложение итальянцев.

Квинси Промес пришел в "Спартак" из "Твенте" летом 2014 года. За это время голландец сыграл за красно-белых 132 матча и забил 65 мячей. Контракт Промеса с москвичами рассчитан до 2021 года.