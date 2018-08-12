Лидеры каспийской пятерки выпустили в море мальков осетра

Подписав конвенцию о статусе "Каспия", лидеры каспийской "пятерки" сфотографировались на память и прогулялись по набережной Актау. После чего – выпустили мальков осетра в Каспийское море.

Лидер внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уверен, что условия конвенции будут соблюдаться. По его словам, был найден компромисс между желающими распространить на Каспий конвенцию 1982 года и теми, кто считает Каспий озером.

По итогам заседания пятого Каспийского саммита в Актау президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря. Также было подписано несколько отраслевых документов, передает ТАСС.