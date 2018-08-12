Эрдоган заявил, что разгадал игру американцев

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в воскресенье в городе Трабзон. В частности, Эрдоган сообщил гражданам страны, что правительство подготовило ответные меры на решение США повысить ввозные пошлины на металл и алюминий.

Эрдоган считает, что американцы начали торговую войну, раз им не удалось свергнуть правительство Турции при помощи государственного переворота несколько лет назад. "Мы поняли вашу игру и будем принимать меры, — подчеркнул он. — Мы не сдадимся".

Эрдоган обвинил США в поддержке терроризма, потому что американцы потребовали освобождения пастора Эндрю Брансона. Турция считает его пособником боевиков. "США пытаются пожертвовать 81-миллионой Турцией. Не обижайтесь, но мы, будучи правовым государством, будем делать то, что положено", — сказал президент.

Рост американских пошлин на турецкие алюминий и сталь вызвали резкое падение курса лиры, пишет ТАСС.