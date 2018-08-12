Александр Бондарь – чемпион в прыжках с 10 метровой вышки

В Глазго продолжается объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Сборная России одержала очередную победу в прыжках в воду. Александр Бондарь стал чемпионом в прыжках с 10-метровой вышки.

Александр Бондарь победил с результатом 542,05 балла. Серебряная медаль также досталась российскому прыгуну Никите Шлейхеру – 418,15 по сумме шести прыжков. На третьем месте француз Бенжамен Оффре (480,60).

Сборная России одержала победу в соревнованиях по прыжкам в воду, завоевав пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. На втором месте сборная Великобритании (4-5-1). Третьей стала команда Германии (1-2-5).