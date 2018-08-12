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12 августа 201818:10

Крупный пожар под Ялтой: к авиагруппировке присоединится Бе-200

Global Look Press

К группировке, которая борется с природным пожаром в ущелье Уч-Кош под Ялтой, присоединится самолет-амфибия Бе-200. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника начальника крымского управления МЧС России Владимира Иванова, самолет уже вылетел из Геленджика.

По данным регионального управления МЧС, на 15 часов московского времени в воскресенье, 12 августа, площадь пожара составляла 19 гектаров. Справиться с огнем пытаются 478 человек и 58 единиц техники. На помощь крымским спасателями приехали коллеги из Севастополя: в Ялту прибыли 50 человек и привезли с собой 9 единиц техники. В борьбе с огнем помогают сотрудники Росгвардии и волонтеры.

Три вертолета Ми-8 МЧС уже сбросили на горящий лес более 200 тонн воды — за день они совершили 62 вылета. Отправившийся из Москвы самолет МЧС Ил-76 с водосбросным устройством, который также примет участие в тушении, дозаправляется в аэропорту Симферополя и вскоре вылетит в Ялту, сказал Иванов.

Пожар в горнолесном заповеднике в окрестностях Ялты начался 11 августа днем, тушение осложняется сложным рельефом местности и ветром. Пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет.

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