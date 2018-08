Трамп анонсировал бойкот Harley-Davidson

Президент США Дональд Трамп пообещал в Twitter скорые неприятности компании Harley-Davidson. Трамп уверен, что производителя культовых мотоциклов ждет бойкот со стороны клиентов, если она перенесет часть выпуска байков за границу.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.