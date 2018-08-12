Трамп анонсировал бойкот Harley-Davidson

Президент США Дональд Трамп пообещал в Twitter скорые неприятности компании Harley-Davidson. Трамп уверен, что производителя культовых мотоциклов ждет бойкот со стороны клиентов, если она перенесет часть выпуска байков за границу.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2018 г.

"Прекрасно! Есть множество других компаний, включая конкурентов Harley. Действительно ужасный ход! Скоро у США будут равные шансы на успех или лучше", ” написал Трамп

Ранее Harley-Davidson решила вывести часть производства из США из-за 25-процентных пошлин Евросоюза, пишет РИА Новости. Европа таким образом ответила на торговую войну, которую начали США, повысив пошлины на европейские сталь и алюминий.