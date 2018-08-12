Возобновился пропуск машин через "Каланчак"
Контрольно-пропускной пункт "Каланчак", расположенный на границе Украины с Крымом, к вечеру воскресенья возобновил работу в полном объеме. С 11 часов московского времени КПП пропускал только пешеходов, в результате у него собралась очередь из нескольких десятков автомобилей.
Между тем российский пункт пропуска "Армянск", который находится напротив украинского "Каланчака", начал пропускать машины на Украину с 15:20 по Москве. "Мы работаем в штатном режиме, мы не закрывались", — сказал представитель пограничного управления ФСБ России по Крыму, слова которого приводит "Интерфакс".
Крымские пограничники предлагали людям, застрявшим в очереди, воспользоваться другими КПП: "Перекоп" и "Джанкой".
Между тем пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что в "Каланчаке" фиксировались перебои в оформлении машин из-за работ по восстановлению базы данных украинской таможни. По некоторым данным, в воскресенье затруднения с пересечением границы с Крымом наблюдались на двух из трех КПП въезда-выезда.
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