У "Механика Погодина" было разрешение на вход в порт Херсона

Капитан танкера "Механик Погодин" Михаил Замятин в воскресенье рассказал подробности задержания судна украинскими властями в порту Херсона, пишет ТАСС.

По словам капитана, он получил разрешение администрации порта на вход, как гласит Кодекс торгового мореплавания Украины. До причала танкер довели украинские лоцманы. Замятин отметил, что украинская сторона имела все данные о собственнике судна, грузе и экипаже за трое суток до его прибытия в Херсон. "Имелись все возможности для ограничения захода судна в акваторию порта", — добавил Замятин. Как рассказал капитан "Механика Погодина", вопросов к нему у портовой администрации и Службы безопасности Украины не было.

Известно, что танкер доставил дизельное топлива из Туркменистана в Украину по договору фрахта от канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. "Все издержки, по всей видимости, за удержание судна и груза в дальнейшем будет нести администрация порта Херсон", — считает капитан.

Следует отметить, что танкер в июле 2018 года без проблем разгружался в других украинских портах. "Сейчас судно находится у причала в ожидании разрешения на выгрузку и выход из порта", — сказал капитан.

На борту танкера остаются 12 российских моряков. Они обеспечены продуктами, водой и медикаментами.