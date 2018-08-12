"Арсенал" одержал волевую победу над "Ахматом"

Воскресную программу третьего тура чемпионата России по футболу продолжил матч в Туле, где "Арсенал" принимал "Ахмат" из Грозного. Туляки, проиграв первый тайм 0:1, одержали волевую победу с результатом 3:1.

Первый тайм остался за гостями. На 39 минуте Ризван Уциев обыграл защитника "Арсенала" Анри Хагуша и пробил по воротам. Вратарь Михаил Левашов удар парировал, но мяч отлетел к Олегу Иванову, который и вывел "Ахмат" вперед. Через две минуты туляков постигла новая беда. Кантемир Берханов заработал вторую желтую карточку и оставил "Арсенал" в меньшинстве.

Но хозяева вдесятером сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала Лука Джорджевич на 53 минуте пробил в дальний от Евгения Городова угол. Мяч рикошетом от штанги отскочил в ворота. А через четыре минуты Зелимхан Бакаев вывел "Арсенал" вперед. Арендованный у "Спартака" полузащитник завершил сольный проход точным ударом.

"Ахмат" постарался уйти от поражения, но все попытки отыграться остались безуспешными. Зато хозяева сумели закрепить победу в добавленное время благодаря голу Даниила Лисового – 3:1. Все три мяча у победителей провели футболисты взятые в аренду. Джорджевич и Лисовой принадлежат "Зениту", а Бакаев – "Спартаку".,

"Арсенал" одержал первую победу в чемпионате и набрал 4 очка. Туляки поднялись на 7 место. У "Ахмата" 3 очка и 10 позиция.