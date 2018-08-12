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12 августа 201819:11

Минфин не собирается предлагать бизнесу делиться сверхдоходами

EPA

Минфин РФ не намерен предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов. Однако государству необходимо предлагать бизнесу такие схемы, при которых будет выгодно вкладывать свои ресурсы в развитие производства и создание новых рабочих мест в стране.

Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Силуанов отметил, что знаком с предпринимателями, которые делятся сверхдоходами с государством. Зачастую речь идет о благотворительности и других мерах социальной поддержки. Но все эти акции должны проходить на добровольных началах.

"Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?" — задается вопросом Силуанов.

Он также отметил необходимость учитывать объем средств предприятия и схемы их распределения. "Если доходы идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. А если они вкладываются в производство, в новые рабочие места, — другое", — пояснил вице-премьер.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов озвучил идею изъятия сверхдоходов у компаний горно-металлургической и химической отраслей. По его оценкам объем средств может составить до полутриллиона рублей ежегодно. Белоусов объяснил свое предложение тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше.

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