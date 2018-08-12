Пожар под Ялтой локализован на 26 гектарах

Пожар на площади 26 гектаров в горах около Ялты удалось локализовать. Тушение продолжается, передает ТАСС,

Самолет Ил-75 сбросил 42 тонны воды над местом с наибольшим задымлением в ущелье Уч-Кош. После этого был направлен в аэропорт Севастополя, передает РИА Новости.

На тушении пожара работают 489 человек и 68 единиц техники, включая три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76.

Авиация совершила в общей сложности 86 сливов, сбросив 467 тонн воды.

Пожар в горнолесном заповеднике начался в субботу.