США призвали Британию отказаться от ядерной сделки и давить на Иран
США хотят, чтобы Великобритании поддержала их позицию по вопросу иранской ядерной сделки, а также использовала свое международное влияние для оказания давления на Тегеран. Об этом заявил посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон.
Он заверил, что Вашингтон готов возобновить полноценные торговые и дипломатические отношения с Тегераном, если Иран "будет вести себя как нормальная страна". Но до тех пор, пока это не произойдет, США намерены усиливать давление на Иран.
"И мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне. Пришло время оставить позади дискредитированную сделку 2015 года", — цитирует слова Джонсона РИА Новости.
По мнению американского дипломата, США и Великобритания вместе смогут помочь обеспечить мир и процветание в Иране. В этой связи посол от имени США обратился к Великобритании, "как к глобальному игроку", с просьбой присоединиться к позиции США, применив "свою значительную дипломатическую мощь и влияние".
На иранский режим следует оказать максимально возможное давление, уверен Джонсон, чтобы заставить его изменить курс и "положить конец его пагубной и безрассудной деятельности" как внутри страны, ты и на международной арене.
Масштабные санкции против Ирана, приостановленные в результате достижения иранской ядерной сделки, США восстановили с 6 августа.
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