Советница Трампа опровергла заявление его бывшей помощницы о расизме

Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй отвергла утверждения, согласно которым американский лидер якобы позволял себе расистские высказывания. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC.

Конуэй попросили прокомментировать книгу экс-сотрудницы аппарата Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман. В книге, которая сейчас готовится к выходу в печать, автор обвиняет президента Дональда Трампа в расизме и употреблении оскорбительных выражений с националистическим оттенком.

"Я работаю с уже два года и никогда не слышала, чтобы он употреблял расистские оскорбления в чей-либо адрес", — отметила Конуэй.

Она связывает такую позицию Маниголт-Ньюман со скандальным увольнением из Белого дома. Причем, во время работы на Трампа Маниголт-Ньюман не обвиняла его в расизме. Скорее всего, новоявленной писательнице просто необходимо увеличить продажи своей книги.

Судя по сведениям, просочившимся в печать, в книге Омароса Маниголт-Ньюман рассказывает о неких аудиозаписях, сделанных в середине "нулевых", когда Трамп вел телешоу "Кандидат" на американском телевидении. На них якобы слышны расистские высказывания Трампа.

Маниголт-Ньюман также заявляла, что после ухода из Белого дома ей предложили ежемесячное содержание в размере 15 тысяч долларов в обмен на молчание. Однако она ответила отказом.