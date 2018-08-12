Полицейский отказался от 17 миллионов долларов за "хард" с биткоинами

Хакер из Чехии Петер Кржистка, которого обвиняют в крупном кибермошенничестве, предложил полицейскому взятку в 384 миллиона крон (примерно 17 миллионов долларов) за то, чтобы ему вернули изъятый при обыске жесткий диск, на котором хранилось несколько тысяч биткоинов. Однако сотрудник правоохранительных органов Лукаш Лазецкий из города Брно от взятки отказался, передает ТАСС со ссылкой на пражские СМИ.

Полиция считает Кржистку одним из наиболее опасных хакеров в стране. Ранее он уже был осужден на четыре года заключения за взлом банковских счетов и кражу финансовой информации.

Следователи пришли к хакеру и конфисковали у него жесткий диск и другую компьютерную технику, чтобы разобраться в его преступной деятельности. К диску Кржистка проявил особый интерес. Но правоохранители, в том числе Лазецкий, не знали, что на нем хранится — они не смогли расшифровать коды доступа к оцифрованным данным.

По информации пражских изданий, Кржистка отправил к Лазецкому одного из своих знакомых, который и предложил полицейскому за огромные деньги отдать жесткий диск и вычеркнуть его из списка конфискованного имущества. Как выяснилось позже, на жестком диске хакер спрятал более 3200 биткоинов, общая стоимость которых составляет около 800 миллионов крон (около 35 миллионов долларов).

Правоохранитель от взятки отказался и сообщил о произошедшем своему начальству. По факту попытки подкупа было возбуждено уголовное дело, оно передано в городской суд Брно.