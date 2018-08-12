Тема:
Каспий. Пока - один на всех 9 минут назад
22 года переговоров по Каспию: в Актау подписана конвенция по морю дружбы
В казахстанском Актау 12 августа произошло историческое событие — лидеры прикаспийских стран договорились о том, как разделить самое большое на планете море, не имеющее выхода в мировой океан. Как отметил Владимир Путин, Конвенция о правовом статусе Каспия устанавливает четкие правила его коллективного использования. Позиция Москвы стала одной из определяющих в договоре, к подписанию которого пятерка государств шла более двадцати лет.
Выпустить мальков осетра в море на саммитах "Каспийской пятерки" для президентов уже традиция.
Финал сегодняшней встречи — пример остальным, как работать вместе. Еще во Дворце дружбы, после того как президент Казахстана на правах гостеприимного хозяина тепло приветствовал каждого, лидеры пятерки говорили о важности исторического документа. Конвенцию, что определяет правовой статус Каспия, готовили целых 22 года.
"Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать, поистине эпохальное значение. Важно, что Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав", — подчеркнул при этом глава российского государства Владимир Путин.
Суть конвенции — конечно, не просто взять и поделить море. Точные границы еще предстоит закрепить. Но куда важнее было договориться об использовании акватории и дна так, чтобы это устраивало всех. В итоге, как раз тот вариант, что с самого начала предлагала Россия: вода общая, делим только дно. Судоходство, рыболовство, научные исследования, прокладка магистральных трубопроводов — все это возможно по согласованию сторон. Еще один принципиально важный момент: никаких вооруженных сил других стран.
"Конвенция является своего рода Конституцией Каспийского моря. Она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных страна, а также стать гарантом безопасности, стабильности и процветания региона в целом", — поясняет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Само подписание символично происходит в международный день Каспийского моря.
В тот момент, когда лидеры занимались вопросами геополитики, рыбаки на набережной забрасывали удочки.
- Море — это жизнь наша, — говорит один из них.
Актау переводится как "Белый город". Но здесь его называют еще и "каспийской жемчужиной". В советское время город Шевченко построили, чтобы добывать урановую руду. Это единственный в мире крупный населенный пункт, где нет естественных источников питьевой воды. Ее берут из Каспия и опресняют на атомном комплексе.
"Единственное такое предприятие, других не появилось", — подчеркивает уникальность этого объекта заместитель генерального директора — главный инженер Мангистауского атомного энергетического комбината Игорь Чернецкий.
Новые соглашения придадут импульс развитию не только единственных в Казахстане морских ворот. Торговые связи между всеми странами региона станут активней. На стыке Европы и Азии появятся новые транспортные маршруты.
"Мы поддерживаем также проект международного коридора "Север-Юг", предусматривает он и железнодорожное, паромное, автомобильное сообщение, которое мы намерены развивать. Его запуск позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы", — добавляет Владимир Путин.
"Это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности. Это экономическое благополучие, это превращение наших стран в важный транзитный узел мирового масштаба", — считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
А еще Каспий — это, конечно, богатые залежи нефти и газа. Одних только Доказанных запасов — под 20 миллиардов тонн. С вертолета открывается прекрасный вид на гигантскую платформу имени Корчагина.
Здесь добывают полмиллиарда баррелей нефти. И никаких загрязнений моря. Принцип нулевого сброса — мусор и отходы собираются в контейнеры и вывозятся на берег. Ответственность за окружающую среду, в соответствии с конвенцией, — обязательное условие. Лидеры договариваются продлить мораторий на вылов осетровых. Пока ценные породы рыб все больше выращивают искусственно.
"Тесная координация усилий наших стран в сфере борьбы с противоправной деятельностью на Каспийском море является ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе. Каспийское море навсегда должно стать зоной мира, добрососедства, взаимопонимания и доверия", — считает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
А для руководителя Ирана важным на этом саммите было и то, что коллеги-президенты подтвердили намерение защищать иранскую ядерную сделку. Но обсуждали с Путиным не только ее.
"У нас с вами много вопросов и по Каспию, и по урегулированию очень острых кризисов, в том числе сирийского кризиса. Хотел бы вас проинформировать о том, как у нас идут контакты с нашими партнерами по этой сложной проблеме", — обратился к иранскому коллеге Путин.
"Россия, Иран и Турция все делает для установления мира и безопасности в регионе и, в частности, в Сирии. Мы настроены на то, чтобы разрешать любые глобальные кризисы только в рамках диалога и переговоров", — поддержал его президент Ирана Хасан Рухани.
А то, что диалог и переговоры — единственно верный способ достижения нужного результата — показала в том числе и подготовка Каспийской конвенции.
"Достигнутый успех, а это, безусловно, успех, в значительной степени стал возможен и благодаря высокому уровню доверия и взаимопонимания между лидерами каспийских государств, нашей готовности неизменно действовать в логике уважения, партнерства и равноправия, — добавил Путин. — Такой коллективный подход на деле показал свою эффективность и востребованность. Продемонстрировал, что совместными усилиями можно достигать амбициозных целей, по любым даже самым сложным вопросам, находить компромиссы и сбалансированные решения, которые отвечают общим интересам. Подчеркну, в нынешних непростых международных условиях это дорогого стоит!"
О долгосрочных планах, судя по всему, лидеры говорили и в неформальной обстановке, когда президент Казахстана позвал всех на прогулку полюбоваться видами, что открываются с Каспийской ривьеры.
Море дружбы и сотрудничества — так лидеры называли сегодня Каспий. И это море становится по-настоящему бескрайним. Сегодняшние договоренности открывают для соседей по Каспию новые горизонты и перспективы.
Ранее по теме
-
Медведев заявляет о недопустимости нарушения баланса на Каспии92 месяца назад1
-
Лидеры прикаспийских стран запустили новый политический механизм195 месяцев назад
-
Работу по решению каспийской проблемы продолжат эксперты195 месяцев назад
-
Владимир Путин: "Главное, что мы все собрались"195 месяцев назад
-
Решения проблем Каспия будут найдены, уверен президент РФ195 месяцев назад
-
Декларация по Каспию не подписана195 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны рассекретило уникальные документы
- Под Ялтой горит заповедник
- Подписана декларация о статусе Каспийского моря
- Во Франции машина въехала в мечеть
- Лавров ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Самое читаемое
-
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции
- Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- В России может подорожать техосмотр
- В Россию привезут узбекский аналог кроссовера Chevrolet
- В России хотят отменить лишение прав за выезд на "встречку"
- Очень крутой военный "Хаммер" продают за 13,5 млн рублей
Экономика
-
Медведев объяснил, что должны сделать США, чтобы это уже считалось объявлением экономической войны
- Рубль переходит в контратаку. Хватит ли сил?
- Рынок России переживает самые тревожные дни лета
- Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
- Медведев: изменение пенсионной системы является болезненной, но необходимой мерой
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как перестать есть: 10 способов победить эмоциональный голод
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
- Можно ли икать месяц подряд?
Вести в 20.00
-
Золотые выступления в Шотландии
- Monsanto выплатит садовнику 290 млн долларов
- "Опера в Херсонесе": новая культурная традиция Севастополя
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В Мытищах автобус наехал на пешеходов: почему отказали тормоза?
- Пьяного таксиста в столице успокоил только слезоточивый газ
- Выходные: фестивали, бои гладиаторов и зарядка с чемпионкой
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Назван самый безвредный для спермы тип трусов
- В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
- Астрономы обнаружили самую далёкую радиогалактику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки