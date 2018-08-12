22 года переговоров по Каспию: в Актау подписана конвенция по морю дружбы

В казахстанском Актау 12 августа произошло историческое событие — лидеры прикаспийских стран договорились о том, как разделить самое большое на планете море, не имеющее выхода в мировой океан. Как отметил Владимир Путин, Конвенция о правовом статусе Каспия устанавливает четкие правила его коллективного использования. Позиция Москвы стала одной из определяющих в договоре, к подписанию которого пятерка государств шла более двадцати лет.

Выпустить мальков осетра в море на саммитах "Каспийской пятерки" для президентов уже традиция.

Финал сегодняшней встречи — пример остальным, как работать вместе. Еще во Дворце дружбы, после того как президент Казахстана на правах гостеприимного хозяина тепло приветствовал каждого, лидеры пятерки говорили о важности исторического документа. Конвенцию, что определяет правовой статус Каспия, готовили целых 22 года.

"Наш саммит действительно имеет неординарное, если не сказать, поистине эпохальное значение. Важно, что Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран-участников, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствия на море вооруженных сил внерегиональных держав", — подчеркнул при этом глава российского государства Владимир Путин.

Суть конвенции — конечно, не просто взять и поделить море. Точные границы еще предстоит закрепить. Но куда важнее было договориться об использовании акватории и дна так, чтобы это устраивало всех. В итоге, как раз тот вариант, что с самого начала предлагала Россия: вода общая, делим только дно. Судоходство, рыболовство, научные исследования, прокладка магистральных трубопроводов — все это возможно по согласованию сторон. Еще один принципиально важный момент: никаких вооруженных сил других стран.

"Конвенция является своего рода Конституцией Каспийского моря. Она призвана урегулировать весь комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных страна, а также стать гарантом безопасности, стабильности и процветания региона в целом", — поясняет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Само подписание символично происходит в международный день Каспийского моря.

В тот момент, когда лидеры занимались вопросами геополитики, рыбаки на набережной забрасывали удочки.

- Море — это жизнь наша, — говорит один из них.

Актау переводится как "Белый город". Но здесь его называют еще и "каспийской жемчужиной". В советское время город Шевченко построили, чтобы добывать урановую руду. Это единственный в мире крупный населенный пункт, где нет естественных источников питьевой воды. Ее берут из Каспия и опресняют на атомном комплексе.

"Единственное такое предприятие, других не появилось", — подчеркивает уникальность этого объекта заместитель генерального директора — главный инженер Мангистауского атомного энергетического комбината Игорь Чернецкий.

Новые соглашения придадут импульс развитию не только единственных в Казахстане морских ворот. Торговые связи между всеми странами региона станут активней. На стыке Европы и Азии появятся новые транспортные маршруты.

"Мы поддерживаем также проект международного коридора "Север-Юг", предусматривает он и железнодорожное, паромное, автомобильное сообщение, которое мы намерены развивать. Его запуск позволит в 2,5 раза быстрее, чем сегодня, доставлять грузы", — добавляет Владимир Путин.

"Это проекты, которые укрепляют экономическое сотрудничество, создают новые рабочие места, еще ближе делают наши страны друг к другу и способствуют укреплению стабильности и безопасности. Это экономическое благополучие, это превращение наших стран в важный транзитный узел мирового масштаба", — считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

А еще Каспий — это, конечно, богатые залежи нефти и газа. Одних только Доказанных запасов — под 20 миллиардов тонн. С вертолета открывается прекрасный вид на гигантскую платформу имени Корчагина.

Здесь добывают полмиллиарда баррелей нефти. И никаких загрязнений моря. Принцип нулевого сброса — мусор и отходы собираются в контейнеры и вывозятся на берег. Ответственность за окружающую среду, в соответствии с конвенцией, — обязательное условие. Лидеры договариваются продлить мораторий на вылов осетровых. Пока ценные породы рыб все больше выращивают искусственно.

"Тесная координация усилий наших стран в сфере борьбы с противоправной деятельностью на Каспийском море является ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе. Каспийское море навсегда должно стать зоной мира, добрососедства, взаимопонимания и доверия", — считает президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

А для руководителя Ирана важным на этом саммите было и то, что коллеги-президенты подтвердили намерение защищать иранскую ядерную сделку. Но обсуждали с Путиным не только ее.

"У нас с вами много вопросов и по Каспию, и по урегулированию очень острых кризисов, в том числе сирийского кризиса. Хотел бы вас проинформировать о том, как у нас идут контакты с нашими партнерами по этой сложной проблеме", — обратился к иранскому коллеге Путин.

"Россия, Иран и Турция все делает для установления мира и безопасности в регионе и, в частности, в Сирии. Мы настроены на то, чтобы разрешать любые глобальные кризисы только в рамках диалога и переговоров", — поддержал его президент Ирана Хасан Рухани.

А то, что диалог и переговоры — единственно верный способ достижения нужного результата — показала в том числе и подготовка Каспийской конвенции.

"Достигнутый успех, а это, безусловно, успех, в значительной степени стал возможен и благодаря высокому уровню доверия и взаимопонимания между лидерами каспийских государств, нашей готовности неизменно действовать в логике уважения, партнерства и равноправия, — добавил Путин. — Такой коллективный подход на деле показал свою эффективность и востребованность. Продемонстрировал, что совместными усилиями можно достигать амбициозных целей, по любым даже самым сложным вопросам, находить компромиссы и сбалансированные решения, которые отвечают общим интересам. Подчеркну, в нынешних непростых международных условиях это дорогого стоит!"

О долгосрочных планах, судя по всему, лидеры говорили и в неформальной обстановке, когда президент Казахстана позвал всех на прогулку полюбоваться видами, что открываются с Каспийской ривьеры.

Море дружбы и сотрудничества — так лидеры называли сегодня Каспий. И это море становится по-настоящему бескрайним. Сегодняшние договоренности открывают для соседей по Каспию новые горизонты и перспективы.