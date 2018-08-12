"Арсенал" потерпел поражение в первом матче под руководством Эмери

В первом туре английской премьер-лиги чемпион "Манчестер Сити" играл в Лондоне против "Арсенала" и выиграл 2:0. Лондонцы потерпели поражение в первом матче под руководством Унаи Эмери.

Неудачным оказался дебют испанского специалиста Унаи Эмери на посту главного тренера лондонского "Арсенала". В первом матче под руководством нового тренера "канониры" уступили на своем поле. В первом тайме Рахим Стерлинг вывел "Манчестер Сити" вперед, а в середине второго тайма победу чемпионов закрепил Бруну Силва.

Бывший тренер испанских "Валенсии" и "Севильи", московского "Спартака" и французского "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери возглавил "Арсенал" по окончанию прошлого сезона. Испанский специалист заменил француза Арсена Венгера, руководившего "Арсеналом" более двадцати лет.