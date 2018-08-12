Путин: каспийский саммит войдет в историю

Президент России назвал историческим событием саммит в Актау, результатом которого стало подписание конвенции о статусе Каспия и ряда межправсоглашений. Владимир Путин отметил, что к этому страны-участницы шли добрых два десятка лет, "и наконец-то решение найдено".

Его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев тоже считает, что лидеры каспийской пятерки "вышли на историческое решение", передает "Интерфакс". Кроме того, оба президента намерены развивать двухсторонние отношения между Москвой и Астаной.

В свою очередь, азербайджанский лидер Ильхам Алиев добавил, что подписанная конвенция и дальнейшее сотрудничество между странами пятерки, которое уже находится на высоком уровне, "будут способствовать улучшению уровня жизни наших народов".

Ранее сообщалось, что после подписания документов главы стран каспийской группы сфотографировались и выпустили в море мальков осетра.