"Витесс" Леонида Слуцкого одержал крупную победу в стартовом туре чемпионата Голландии

Прекрасно стартовал в чемпионате Голландии "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. В первом туре клуб из Арнема разгромил "Гронинген" с результатом 5:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе. В середине первого тайма Брайан Линссен вывел "Витесс" вперед, но гости отыгрались благодаря голу Рицу Доана. Лишь незадолго до перерыва "Витесс" забил второй мяч. Отличился Матуш Беро. Зато после перерыва Рой Бееренс, Джейк Кларк-Солтер и Тим Матавж забили по мячу в ворота "Гронингена" и довели дело до разгрома 5:1.

После матча Леонид Слуцкий подошел к сектору с болельщиками "Витесса" и поблагодарил их за поддержку команды. Те в свою очередь вручили тренеру российский флаг с его фамилией.