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Лесные пожары в Греции 55 минут назад

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12 августа 201822:00

На греческом острове Эвбея бушуют пожары

Giorgos Zachos\Zuma\TASS

На греческом острове Эвбея возник сильный лесной пожар, поселения Кондодеспоти и Ставрос эвакуированы.

Из-за сильного ветра сейчас огонь бесконтрольно распространяется по Кондодеспоти. Пламя вошло в сосновый лес и движется в сторону населенного пункта Псахна.

К тушению привлечены 200 человек, 67 пожарных машин, 5 вертолетов и 6 самолетов.

Движение по дороге от Халкиды закрыто из-за задымления.

В июле возникли сильные лесные пожары вокруг Афин. 94 человека погибли, по одной из версий – из-за отсутствия эвакуации, передает ТАСС.

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