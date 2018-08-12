На греческом острове Эвбея бушуют пожары

На греческом острове Эвбея возник сильный лесной пожар, поселения Кондодеспоти и Ставрос эвакуированы.

Из-за сильного ветра сейчас огонь бесконтрольно распространяется по Кондодеспоти. Пламя вошло в сосновый лес и движется в сторону населенного пункта Псахна.

К тушению привлечены 200 человек, 67 пожарных машин, 5 вертолетов и 6 самолетов.

Движение по дороге от Халкиды закрыто из-за задымления.

В июле возникли сильные лесные пожары вокруг Афин. 94 человека погибли, по одной из версий – из-за отсутствия эвакуации, передает ТАСС.