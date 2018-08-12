В Алабино навели мосты: силу русского оружия проверили военные 22 стран мира
100 танков, 60 самолетов, шесть кораблей и тысячи военных из 32 стран. На подмосковном полигоне Алабино накануне закрылись Международные армейские игры. Они стали самыми массовыми в истории проведения таких соревнований. Россия — лидер по количеству медалей. За нами с большим отрывом — Китай. Впрочем, это тот редкий случай, в котором победа не самое главное. Игры — еще одна возможность навести мосты между самыми разными странами, когда орудийные залпы не мешают, а помогают дипломатам, когда смотрят друг на друга не через прицелы военные из Азербайджана и Армении, Израиля и Ирана, Индии и Пакистана.
Казалось бы, никто не сомневался, что российские танкисты победят, но напряжение все равно висело в воздухе до самого последнего мгновения. В итоге три наших экипажа все сделали правильно. Удачно отстрелялись по мишеням — по танку, вертолету и ручному противотанковому гранатомету, и прошли дистанцию на максимальной скорости, разгоняя боевую машину до 77 километров в час.
Россияне финишировали первыми с 14-минутным запасом. Третье место заняла Белоруссия. На четвертом — Казахстан.
Итоги Армейских игр подводит министр обороны Сергей Шойгу.
Танковый биатлон, безусловно, самый зрелищный вид Армейских игр. На этот раз в Россию прибыли 22 сборные с самых разных континентов. В том числе такие экзотические для нас, как ЮАР, Уганда, Мьянма, Лаос.
- Это казарма?
- Да. Казарма.
- Как вам здесь? Не холодно? В Лаосе-то тепло.
- Нормально. Как у нас сейчас, — отвечает командир танковой роты капитан Кампай.
А питаются участники армейских игр в обычной солдатской столовой первого полка Таманской дивизии. Два вида супа и рассольник, салат-бар, свежие овощи.
В 2018 году впервые в биатлоне участвует Сирия. Генерал Хасан Сулейман успевает и с экипажами поработать и организовать тематический стенд в Культурном центре.
"Наше участие — это доказательство того, что наша армия в очень хорошем состоянии", — отмечает бригадный генерал сирийской армии Хасан Сулейман.
Нынешние Армейские игры полностью оправдывают свое название — международные, потому как проходят на территории семи государств.
В Китае соревновались в мастерстве военные инженеры, зенитчики противовоздушной обороны и мотострелки на БМП.
"При входе в воду важно в первую очередь не бояться включать пониженную передачу на высочайших оборотах, просто выпрыгивать и дальше продолжать движение", — делится секретом прохождения водной преграды механик-водитель БМП-2 Дмитрий Прокофьев.
А на Тихоокеанском побережье Китая развернулась настоящая десантная операция.
Три конкурса провел и Казахстан, в том числе мастера артиллерийского огня выявляли сильнейшего в стрельбе из 120-миллиметрового миномета.
Белоруссия принимала метких стрелков — соревнования снайперских пар. Вооружение — снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова и учебная граната РГД-5.
Армения отвечала за организацию конкурса военно-профессионального мастерства, Азербайджан проводил в акватории Каспия Кубок моря среди экипажей надводных кораблей, Иран — соревнования водолазов по подъему затонувшей техники и спасению на воде.
Для международной судейской команды это, конечно, была сложная задача — собрать воедино данные со всех полигонов, проанализировать их и вынести единственно верное решение.
"Когда одна страна, две страны — это одно. А когда, допустим, у нас сейчас соревнования на территории семи государств, то это серьезно", — подчеркивает главный судья соревнований Александр Перязев.
Где бы еще можно было увидеть, как хрупкие девушки из медсанбата взваливают на себя раненного бойца и выносят его с поля боя? Военно-медицинская эстафета. Как в Великую Отечественную. Кого-то приходится подбадривать.
- Юля, дыши, дыши, дыши!
Здесь девушкам из России не было равных. Кажется невероятным, как женские руки вообще могут удержать 12-тонный армейский КамАЗ при прохождении полосы препятствий на такой скорости. Россиянки и в этом конкурсе — лучшие.
Свои соревнования у разведчиков, у бойцов горно-стрелковых подразделений — восхождение на Эльбрус, у саперов. Куда же без крылатой пехоты: программа конкурса "Десантный взвод" — это настоящее пятиборье. Парашютное десантирование, марш-бросок, спринт, эстафету и гонку с использованием боевых десантных машин и бронетранспортеров. Здесь российским десантникам нет конкурентов. Как и в соревнованиях военных летчиков — "Авиадартс".
Подводя итоги игр, Сергей Шойгу отдельно говорит о военной технике и о том, что удалось выстроить партнерские отношения с оборонными предприятими. Те принимают замечания и предложения, сразу же устраняют недостатки.
"Совершенная техника, соответствующая условиям сегодняшнего времени, сегодняшних условий ведения борьбы. Но не случайно техника, которая была показана, скажем техника ПВО. Я не знаю других примеров, когда большее количество крылатых ракет сбивалось при ударах", — подчеркивает министр обороны России Сергей Шойгу.
Силу русского оружия знают во всем мире. Подтверждение тому — каждый год объем продаж российского вооружения за рубеж вырастает в среднем на 11 процентов. И армейские игры делают ему хорошую рекламу.
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