Сирия: российские военные не дали беспилотникам боевиков достичь базы Хмеймим

Российские военные уничтожили два беспилотника боевиков, приближавшихся к авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

Выступая на брифинге в воскресенье вечером, Цыганков рассказал, что беспилотники были запущены в течение прошедших суток со стороны Идлибской зоны деэскалации, которую контролируют незаконные вооруженные формирования.

"Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы", — цитирует слова генерала РИА Новости.

По его словам, в ходе инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет, а российская авиабаза работает в обычном режиме.

Накануне российские военные также уничтожили беспилотник, запущенный боевиками в направлении авиабазы Хмеймим.