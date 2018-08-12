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Лесные пожары в Греции 1 час назад
Из-за пожаров на греческом острове Эвбея проводится эвакуация
На греческом острове Эвбея из-за бушующего там сильного лесного пожара эвакуированы насельники монастыря Панагии Горгоипикоу и сотни жителей двух поселков — Кондодеспоти и Ставрос. Люди были вывезены из опасной зоны на автобусах, пострадавших нет.
Потушить пожар на острове пока не удается. Огонь, который под воздействием сильных ветров распространяется по покрытой хвойной растительностью горной местности, тушат около 200 человек с применением более чем 60 пожарных машин, передает ТАСС. В течение дня для ликвидации возгораний использовались пять пожарных вертолетов и шесть самолетов, которые с наступление темноты приостановили вылеты до утра. Наземные отряды спасателей будут вести борьбу с огнем на протяжении всей ночи.
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