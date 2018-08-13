ЧП в Германии: катание на тракторе обернулось трагедией

Неподалеку от немецкого города Лидербах в результате опрокидывания на крутом повороте трактора с прицепом серьезно пострадали, по меньшей мере, 27 человек, в том числе, 16 детей.

Поездки на тракторе являются частью аттракциона, в который также входит прохождение лабиринта на кукурузном поле. Это развлечение пользуется большим успехом в Германии: прошлом году его посетили около 20 тысяч человек, передает ТАСС.