Посольство РФ в США решительно отвергло голословные обвинения в адрес России

В распространенном комментарии посольства РФ в США говорится, что утверждения некоторых американских политических деятелей о том, что в произошедших год назад столкновениях в Шарлоттсвилле виден российский след, представляют собой бездоказательные инсинуации.

В российском диппредставительстве подчеркивается, что ни одного факта в подтверждение таких инсинуаций не существует в принципе, как и ни единого доказательства столь же абсурдных обвинений в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США.

"Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлоттсвилля, тоже обвинят Россию", — цитирует текст комментария посольства РФ в США ТАСС.

Как сообщалось, в минувшую субботу, 11 августа, американский конгрессмен Томас Гарретт заявил, что ФБР считает протесты в Шарлотсвилле связанными с влиянием России на внутренние дела США.

Днем позже в столице США перед Белым домом прошла санкционированная акция националистов, в которой прияли участие всего около 25 человек вместо 400 ранее заявленных. Одновременно с акцией ультранационалистов в Вашингтоне прошли несколько демонстраций их противников, численность которых оценивалась в несколько тысяч человек.