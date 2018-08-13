В горах Алтая терпят бедствие четверо туристов

Четверо туристов терпят бедствие в горах Алтая. О бедственном положении группа сообщила накануне по спутниковому телефону.

В настоящее время на месте стоянки туристов — на высоте более четырех тысяч метров — резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением, сообщает телеканал "Россия 24".

По информации МЧС России, травм у терпящих бедствие нет. Спуститься с вершины самостоятельно туристы не могут — сказывается физическая усталость, передает ТАСС.

Из-за непогоды спасатели пока не могут поднять вертолет, но каждые три часа выходят на связь с терпящими бедствие. У попавших в сложную ситуацию туристов есть запас продуктов и газ, при помощи которого они топят лед. Спасательная операция начнется сразу после улучшения погодных условий, для ее проведения было решено перебазировать из Красноярска в Кемерово вертолет Ми-8.