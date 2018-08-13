На востоке Китая свирепствует тайфун "Яги"

На восточное побережье Китая обрушился разрушительный тайфун "Яги". Из-за ливней и сильного ветра, порывы которого достигают 100 километров в час, в стране объявлен "желтый" уровень опасности. Власти эвакуировали в безопасные регионы до 200 тысяч человек.

В горных районах потоки воды повредили десятки домов и смыли несколько машин с людьми в реку Хуанхэ. Ведется поисково-спасательная операция. В аэропорту Шанхая отменены более 160 рейсов, многие вылеты задерживаются. В ближайшее время метеорологи ожидают ухудшения погоды, сообщает телеканал "Россия 24".