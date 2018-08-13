Прокуратура пресекла расточительность чиновников поселка Гыда
На Ямале чиновники хотели украсить фасад одного из домов села Гыда граффити стоимостью 1,4 миллиона рублей, планируя сделать архитектурный облик поселка более ярким. Но прокуратура работы проводить запретила, посчитав, что бюджетные деньги можно потратить на более важные нужды.
Эскизы рисунков, стоимость которых равна цене скромной однокомнатной квартире на Ямале – 1 миллион 400 тысяч рублей. Именно столько должны были заплатить подрядчикам в администрации села Гыда. Художникам предстояло расписать двухэтажный дом на въезде в поселок.
Глава администрации села поясняет: "Когда касается дело Гыды, тарифы достаточно высокие, так как все понимают, что это труднодоступное отдаленное место. И у нас все мероприятия достаточно дорого обходятся, особенно те, что связаны с транспортными расходами".
Прокуратура Тазовского района Ямала рисовать граффити на фасаде здания за счет бюджета запретила. По мнению надзорной инстанции, 1, 4 миллиона рублей — такова точная сумма контракта — следует потратить на более важные вопросы: водоснабжение или коммуналку. "Проведение данного аукциона не отвечает требованиям законодательства именно в понятии муниципальной нужды", — отмечает прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа Ярослава Стахович.
Граффити — популярный вид уличного искусства в Европе. В столице стрит-арта Берлине любая разрушенная стена — холст для фантазии неугомонных художников, а стены домов в Брюсселе напоминают гигантские страницы комиксов.
Психологи говорят, что картинки на фасадах домов поднимают настроение, а кого-то и вовсе могут избавить от депрессии, но только не жителей далекого поселка. На что местная администрация решила потратить такие деньги, в Гыде, мягко говоря, не понимают.
"Два миллиона важнее потратить на ремонт домов в Гыде, чем расписывать фасад двухэтажного дома? Уж не знают, куда деньги девать? Олег, ты что, какие художества, когда местные пьют воду из септиков. Совесть-то имейте. У вас по контрактам ужасный беспредел", — высказываются местные жители.
Договор с подрядчиком пришлось расторгнуть. Очень скоро лето в Гыде закончится, а острая потребность в питьевой воде, ремонте домов и дорог останется. Так что идею с граффити пока придется отложить.
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