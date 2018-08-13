Молнии подожгли леса в Канаде

В западной канадской провинции Британская Колумбия сильная гроза стала причиной возникновения 140 новых очагов лесных пожаров. Глава противопожарной службы региона отметил, что в последние годы такого не наблюдалось.

После последней грозы общее число возгораний в провинции составляет около 600, площадь лесных пожаров уже превышает 3 тысячи гектаров, передает ТАСС. В результате стихийного бедствия эвакуированы жители более 900 домов. По поступившей ранее информации, огнем уничтожены около 30 жилых строений. Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

В ликвидации лесных пожаров задействованы около трех тысяч пожарных. В большинстве случаев причиной возникновения возгораний стали удары молний.