На Камчатке бьют рекорды вылова лососевых

Рекордная лососевая путина на Камчатке: улов уже на 22 процента превысил прошлогодний и продолжает увеличиваться. Пока больше всего удалось добыть горбуши, нерки и кеты.

В среднем, каждый день рыбаки вылавливают около 10 тысяч тонн рыбы. Тем временем, в местных СМИ стали появляться сообщения, что улова настолько много, что его некуда девать, сообщает телеканал "Россия 24". Как сообщили в региональном правительстве, на помощь рыбакам отправили судна с Сахалина. По словам экспертов, проблем с добычей и последующим распределением рыбы быть не должно. Окончательный итог путины подведут в октябре.