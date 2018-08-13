Теннисист Хачанов вошел в топ-30 рейтинга ATP

Российский теннисист Карен Хачанов после удачного выступления на турнире "Мастерс" в Торонто сумел подняться с 38-го места на 27-е в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Таким образом, он стал лучшим из россиян, набрав 1525 баллов.

Лидером рейтинга по-прежнему остается испанец Рафаэль Надаль, выигравший 12 августа 80-й турнир в карьере. На его счету 10220 очков. Следом идет швейцарец Роджер Федерер (6480). В тройке лучших оказался аргентинец Хуан Мартин дель Потро (5410), потеснивший с третьей позиции представителя Германии Сашу Зверева (4845)

Помимо Карена Хачанова в сотню лучших из россиян попали Андрей Рублев (27-е место, 1180), Даниил Медведев (56-е, 927) и Евгений Донской (84-е, 718).