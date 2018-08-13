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13 августа 201808:43

В Госдуме предложили переименовать колбасу и лимонад

EPA

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов обратился с предложением к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову о запрете называть мясной продукцию, в которой содержится менее 50% мяса. Также Милонов предлагает ненатуральные лимонады и соки называть "химически-синтезированными напитками", помечая этикетки вероятными медицинскими последствиями потребления таких продуктов, передает РИА Новости.

В письме министру Милонов подчеркнул, что многие мясные продукты не имеют к мясу и мясным материалам никакого отношения, а производители и продавцы таких продуктов "намеренно искажают названия своей продукции" и "вводят потребителей в заблуждение".

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