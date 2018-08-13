Силуанов: американские власти подрывают устойчивость доллара
Экономика России стала расти быстрее во втором квартале. ВВП вырос на 1,8 процента. Правительство планирует, что рост за год составит около двух процентов. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По словам министра, правительство подготовило ряд нацпроектов. Они касаются, в том числе здравоохранения, образования и социальной сферы. Санкции не помешают реализации этих планов. Также Силуанов рассказал, что Россия может получать от продажи нефти не только доллары.
"Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", — сказал министр.
Также Антон Силуанов подробнее остановился на теме самого доллара как средства международных расчетов, сообщает "Россия 24".
"По сути уже устойчивость доллара, который считался мировой валютой, подрывается. Потому что действия американских властей, которые говорят, что сегодня мы введем одни ограничения на расчеты, а завтра другие, подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно? Соответственно мы ограничиваем такие расчеты и дальше будем это делать", — заявил Силуанов.
Кроме того, он рассказал, что россияне не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае расширения санкций США. По его словам, резервов у Центрального банка и рублевой ликвидности предостаточно.
"Потому что Центральный банк всегда подкрепит своей ликвидностью тот банк, который может попасть в такое сложное положение. Поэтому даже в случае, если будут введены санкции на какой-то российский банк, никаких проблем с депозитами валютными или рублевыми у наших граждан абсолютно не будет", — сказал Силуанов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны рассекретило уникальные документы
- Под Ялтой горит заповедник
- Подписана декларация о статусе Каспийского моря
- Во Франции машина въехала в мечеть
- Лавров ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Самое читаемое
-
Не навреди: назван самый безвредный для спермы тип трусов
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому после операции
- Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: мажоры уничтожили "МакЛарен" за 20 млн рублей
- В России может подорожать техосмотр
- В Россию привезут узбекский аналог кроссовера Chevrolet
- В России хотят отменить лишение прав за выезд на "встречку"
- Очень крутой военный "Хаммер" продают за 13,5 млн рублей
Экономика
-
Медведев объяснил, что должны сделать США, чтобы это уже считалось объявлением экономической войны
- Рубль переходит в контратаку. Хватит ли сил?
- Рынок России переживает самые тревожные дни лета
- Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года
- Медведев: изменение пенсионной системы является болезненной, но необходимой мерой
Недвижимость
-
Как поменять двушку в Москве на жизнь в Армении
- Невеста Кличко продает дом, где была с ним счастлива
- Барак или хрущевка? Что можно купить за полмиллиона
- В Пензе продают квартиру с бабушкой
- Москвичи бегут из города
Вести.Медицина
-
Как перестать есть: 10 способов победить эмоциональный голод
- Ягоды годжи: польза, вред и все, что вы хотели о них знать
- Не стоит готовить пищу в алюминиевой фольге. И вот почему
- 4 мифа о метаболизме, которые пора выбросить из головы
- Можно ли икать месяц подряд?
Вести в 20.00
-
Российская сборная побила советский рекорд
- Августовская жара стала политической проблемой
- Туризм на Камчатке: чиновники заночевали на берегу Тихого океана
- Pussy Riot в "Лужниках": назван спонсор провокации на футболе
- 90 лет Парку Горького: праздник к нам приходит
- Саакашвили открестился от нападения на Цхинвал
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
Новейший Galaxy Note9 медленнее прошлогоднего iPhone X
- Обзор Xiaomi Mi 8: победитель конкурса двойников
- AR-очки Magic Leap не впечатлили обозревателей
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- $1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
Вести-Москва
-
В Мытищах автобус наехал на пешеходов: почему отказали тормоза?
- Пьяного таксиста в столице успокоил только слезоточивый газ
- Выходные: фестивали, бои гладиаторов и зарядка с чемпионкой
Вести.Стиль
-
Звездные бабушки: оцениваем образы
- Как краситься, чтобы быть в тренде: 7 тенденций макияжа
- Свадебные платья российских знаменитостей
- Главные летние головные уборы
- Фасоны и принты, которые будут вас стройнить (на примерах звезд)
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Назван самый безвредный для спермы тип трусов
- В Греции при реставрации древнего храма сделали невероятное открытие
- Химики показали, как синий свет разрушает сетчатку
- Астрономы обнаружили самую далёкую радиогалактику
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки