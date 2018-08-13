Силуанов: американские власти подрывают устойчивость доллара

Экономика России стала расти быстрее во втором квартале. ВВП вырос на 1,8 процента. Правительство планирует, что рост за год составит около двух процентов. Об этом первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам министра, правительство подготовило ряд нацпроектов. Они касаются, в том числе здравоохранения, образования и социальной сферы. Санкции не помешают реализации этих планов. Также Силуанов рассказал, что Россия может получать от продажи нефти не только доллары.

"Несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем даже фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, получать другие свободно конвертируемые валюты, в конце концов национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", — сказал министр.

Также Антон Силуанов подробнее остановился на теме самого доллара как средства международных расчетов, сообщает "Россия 24".

"По сути уже устойчивость доллара, который считался мировой валютой, подрывается. Потому что действия американских властей, которые говорят, что сегодня мы введем одни ограничения на расчеты, а завтра другие, подводят к тому, что доллар становится рисковым инструментом для расчетов. Кому это нужно? Соответственно мы ограничиваем такие расчеты и дальше будем это делать", — заявил Силуанов.

Кроме того, он рассказал, что россияне не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках в случае расширения санкций США. По его словам, резервов у Центрального банка и рублевой ликвидности предостаточно.