Месси стал самым титулованным игроком "Барсы" за всю историю клуба

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси завоевал в составе каталонцев 33-й трофей в карьере. Это произошло после победы "сине-гранатовых" в матче за Суперкубок против "Севильи". На сегодняшний день аргентинец является самым титулованным футболистом в истории каталонского клуба.

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) 12 Авг 2018 в 6:03 PDT

Лионель Месси превзошел прежнее достижение, которое принадлежало Андресу Иньесте. Испанский полузащитник имеет на своем счету 32 трофея.

Напомним, что в нынешнем сезоне Иньеста выступает за японский клуб "Виссел Кобе".