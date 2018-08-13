Южная Корея и КНДР проведут третий саммит

Северная и Южная Корея проведут очередной саммит в сентябре в Пхеньяне.

Как сообщает РИА Новости, подготовительная встреча на министерском уровне прошла в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Делегацию Республики Корея возглавлял министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, КНДР представлял председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон.

Саммит в Пхеньяне станет уже третьим. Первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме. По итогам переговоров была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова, напоминает ТАСС. Также Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова. Второй раз они встретились в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.