Политковский: Березовский не имел отношения к убийству Листьева

Журналист Александр Политковский не верит в причастность Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева. По его словам, решении о введении моратория на рекламу принимал не Листьев, а совет директоров.

"Поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов", — заявил Политковский РЕН ТВ.

Экс-ведущий "Взгляда" считает, что после того как Березовский стал беглым олигархом, на него стало проще все списать. Никаких следственных действий, которые доказывали бы причастность Березовского к убийству, не существует, поэтому он в эту версию не верит.

Ранее телеведущий Дмитрий Захаров заявил, что за убийством Листьева стоит Борис Березовский. Влад Листьев, занимавший тогда пост гендиректора ОРТ, ввел мораторий на рекламу на телеканале. По словам Захарова, из-за этого Березовский лишался больших денег. В адрес Листьева стали поступать угрозы, но он их игнорировал и не обращался в ФСБ и прокуратуру за защитой, так как "был уверен в своей неприкасаемости".

Владислав Листьев был застрелен в подъезде собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство не раскрыто до сих пор.