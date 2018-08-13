Сборная России получила кубок за победу на объединенном чемпионате Европы

Первый в истории объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта завершился убедительной победой сборной России. Организаторы турнира вручили представителям российской команды памятный трехгранный кубок. Россияне завоевали 66 медалей европейского первенства.

Чемпионат Европы по летним видам спорта проходил со 2 по 12 августа сразу в трех городах – Берлине, Эдинбурге и Глазго. На счету сборной России 31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. Еще шесть наград, завоеванных в легкой атлетике, не учитывались, поскольку россияне участвовали там в нейтральном статусе.

Второй в медальном зачете стала команда Великобритании — 74 медали (26, 26, 22). В тройке лучших оказались и итальянцы — 60 (15, 17, 28).