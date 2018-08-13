Конец аномальной жары: в Подмосковье второй раз зацвела вишня

Ливни и грозы собьют жару в Европейской России. С севера наступает новый мощный циклон, который готов бросить вызов аномально теплому лету на Русской равнине, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Пока жаркая погода не спешит покидать Европейскую часть страны. Аномально теплое начало августа в столичном регионе привело к тому, что в Подмосковье второй раз за год зацвела вишня. На дачах люди спасаются от жары в надувных бассейнах, а в Москве для этих целей используют фонтаны.

Однако этот жаркий период уже завершается. Дело в том, что в воскресенье на север Европы прорвался очередной холодный фронт. Например, накануне сильные дожди в его зоне фиксировались в Скандинавии, Прибалтике. В российском Пскове всего за 12 часов вылилось 24 миллиметра влаги или треть месячной нормы. К слову, здесь в это время года этот дождь оказался самым сильным за всю эпоху глобального потепления.

Под натиском фронта антициклон станет отступать на юг России, на Кавказ. А в этом регионе очаг высокого давления, наоборот, наконец, стабилизирует погоду. Северный Кавказ всю прошлую неделю поливали ливни с грозами. В выходные из-за проливного дождя без электроснабжения остались 11 сел в высокогорном районе Дагестана.

Кроме этого, дожди спровоцировали подъем уровня воды в реке Самур. В результате размыло четыре участка автодороги районного значения Лучек-Джиных, транспортное сообщение было нарушено.

Сейчас интенсивные осадки на юге России маловероятны. Лишь кое-где в горах возможны кратковременные грозовые дожди. А вот северную половину Европейской России накроют поля дождевой облачности. И здесь ливни прогнозируются довольно сильными. Местами в Мурманской и Архангельской областях может выпасть свыше 20-30 миллиметров осадков.

Ненастье на севере затянется на большую часть рабочей недели. Например, в Санкт-Петербурге вплоть до четверга ожидаются дожди. Поэтому дневной прогрев воздуха на берегах Невы будет ограничен. После полудня — плюс 17-20 градусов. И только в пятницу, когда осадки прекратятся, столбики термометров могут дотянутся до плюс 22-х.

В южную Россию улучшение погоды принесет усиление жары. В Краснодаре дневная температура повысится до плюс 32-35 градусов. Во второй половине недели потепление усилится в дневные часы до 36-37 градусов. Это на 7-8 градусов выше нормы.

Москва окажется в переходной зоне между ненастным циклоном и солнечным антициклоном. Поэтому ливни с грозами в столице ожидаются только местами. Самая высокая вероятность осадков в понедельник и в среду-четверг. В начале и конце рабочей недели дневная температура около плюс 23-х, что немного теплее климата. Во вторник-среду показания термометров повысятся до плюс 26-29 градусов.