Вашингтонская полиция встала стеной между сторонниками и противниками генерала Ли
В США ультраправые и их противники устроили акции в память о событиях в Шарлотсвилле. Год назад в небольшом американском городе начались демонстрации против сноса памятника генералу конфедератов Роберту Ли. Протесты переросли в столкновения, а потом беспорядки охватили всю страну. Сейчас сторонники и противники вновь схлестнулись, но на улицах Вашингтона.
Слезоточивый газ и многотысячные марши. Так в Вашингтоне отмечают годовщину беспорядков в Шарлотсвилле. Кажется, сюда стянули всю полицию штата для поддержания спокойствия, но избежать столкновений и задержаний — не получилось.
Сторонники ультраправых организаций и их оппоненты устроили шествия и митинги в центре американской столицы. И те, и другие обещали собраться недалеко от Белого дома в сквере Лафайет. Ситуация могла бы стать взрывоопасной, если бы не разница в числе участников. Противников расизма — сотни. Самих националистов — всего пара десятков человек. Ожидалось примерно 400, но большинство сторонников ультраправых организаций решили остаться дома. Как заявил лидер националистов Джейсон Кесслер — всему виной негативно настроенные СМИ и многочисленные угрозы.
"Я в Вашингтоне неделю — и знаете, они тут все говорят о нас так, будто мы собираемся бомбить Перл Харбор. Много говорят и о президенте Трампе того, что не является правдой. Как вы думаете — эпидемия расизма в США реальна, или она создана искусственно для манипуляции общественным мнением? Кто менее толерантен — мы, которые хотим использовать Первую поправку к конституции, или тысячи других, попирающих нашу свободу слова, пытающихся заставить нас замолчать?", — спросил Кесслер.
В какой-то момент группа националистов попыталась прорваться в сторону агрессивно настроенных противников, полиция встала живым щитом и не дала пройти. Впрочем, сейчас у Кесслера хотя бы получилось высказаться. А год назад его прогнали от микрофонов и чуть не избили.
Городок Шарлоттсвилль оказался в центре мирового внимания год назад 12 августа, там прошли серии акций протеста. Причиной стало решение городских властей снести памятник генералу Роберту Ли во время гражданской войны он командовал армией конфедератов, которые поддерживали рабство. Демонстрации обернулись столкновениями между ультраправыми и левыми радикалами.
В ходе одной из демонстраций в толпу врезался автомобиль, погибла молодая женщина. Еще двое полицейских погибли при падении вертолета. Десятки человек пострадали в ходе беспорядков. Спустя год после этих событий американские политики решили поискать след Москвы, которая, по их мнению, могла приложить руку к протестам в Шарлотсвилле. Российское посольство в США назвало эти утверждения "бездоказательными инсинуациями".
"Учитывая безответственное поведение американских политиков, не удивимся, если и в организации протестов в Вашингтоне 12 августа 2018 года, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию. Ведь переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем, подтверждающих, что спустя, более 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США, похоже, так и не изжита", — отметили в посольстве РФ в США.
В самом Шарлотсвилле власти ввели режим ЧС, чтобы избежать нового витка насилия. Тем временем организаторы митингов с обеих сторон пообещали больше акций в Вашингтоне и других городах США.
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