Мария Шарапова остановилась в шаге от топ-20 рейтинга WTA

Россиянке Марии Шараповой не хватило совсем немного, чтобы попасть в топ-20 лучших теннисисток мира. В обновленной версии рейтинга WTA она поднялась на одну строчку – с 22-й на 21-ю позицию. Лучшей из россиянок по-прежнему остается Дарья Касаткина, занимающая 12-е место.

Румынка Симона Халеп продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации. В ее копилке уже 8061 очко. Второй идет Каролин Возняцки из Дании (6135). Следом за ней расположилась американка Слоан Стивенс (5727).

В сотне лучших теннисисток мира нашлось место семи представительницам России. Дарья Касаткина занимает 12-ю строчку, набрав 3525 баллов. Далее идут Мария Шарапова (21-е место, 2003 очка), Анастасия Павлюченкова (28-е, 1596), Екатерина Макарова (49-е, 1117), Елена Веснина (59-е, 931), Евгения Родина (79-е, 809) и Светлана Кузнецова (88-е, 753).