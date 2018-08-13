В Подмосковье мужчина случайно застрелил сына из пневмата

В Подмосковье мужчина случайно застрелил своего 10-летнего сына из самодельного пневматического оружия.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Следственного комитета, трагедия произошла 12 августа в Солнечногорском районе. Мужчина стрелял из пневмата по мишени. Один из выстрелов попал ребенку в грудь. Мальчик скончался на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по несторожности. По предварительным данным, семья мальчика является благополучной.